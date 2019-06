Kobieta pokazała, jak wygląda jej brzuch po urodzeniu trojaczków. „Jesteś bohaterką”

Szczęśliwa matka trojaczków Desiree Fortin jest aktywna w mediach społecznościowych. Publikuje zdjęcia, na których widać, jak dorastają jej dzieci. Pokazuje także, jak ciąża zmieniła jej ciało. Kobieta w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie swojego brzucha. Pokazała, jak wygląda po porodzie. Apelowała, by kobiety nie były zbyt ostre w ocenianiu siebie. Zachęca, by doceniały swoje ciało za to, że było zdolne do wydania na świat dziecka.

Na Instagramie Desiree śledzi ponad 120 tysięcy odbiorców, którzy są oczarowani jej szczerym przekazem. Matkę trójki dzieci, które mają już kilka lat, można znaleźć na Instagramie pod nazwą @theperfectmom. Oczywiście, nie jest ona przypadkowa. Desiree przekonuje, że każda matka zasługuje na miano tej idealnej. „Jesteś bohaterką”, „Jesteś taka szczera. Jesteś niesamowicie piękna”, „Dziękuję ci za to, co robisz” – czytamy w komentarzach.