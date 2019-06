Nietypowe zachowanie Putina na G20. Przyniósł na obiad własny kubek

W przerwie między dyskusjami o najważniejszych problemach i wzywaniach współczesnego świata, światowi liderzy udali się na oficjalny obiad. Dziennikarze odnotowali nietypowe zachowanie prezydenta Rosji. Podczas gdy inni przywódcy pili czerwone wino z kieliszków, Władimir Putin wznosił toasty z...własnego, białego kubka z godłem Federacji Rosyjskiej. Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że jest to specjalny kubek termiczny, a prezydent Rosji jest do niego bardzo przywiązany, ponieważ często zabiera go ze sobą, gdy jedzie z wizytą do innego kraju. Gest rosyjskiego prezydenta wywołał falę komentarzy. Pojawiły się spekulacje, że Władimir Putin jest bardzo nieufny i obawia się, że ktoś mógłby próbować go otruć, dlatego też aby zmniejszyć ryzyko tego typu zachować postanowił pić napoje z własnego kubka.

Tusk krytycznie o słowach Putina

Przed rozpoczęciem G20 Władimir Putin udzielił wywiadu „Financial Times”. Skrytykował liberalizm oraz politykę państw zachodnich. – Liberałowie po prostu nie mogą dyktować czegokolwiek komukolwiek tak, jak próbowali to robić przez ostatnie dziesięciolecia – powiedział Władimir Putin w rozmowie z „Financial Times”. Prezydent Rosji stwierdził również, że przyjęcie ponad miliona uchodźców przez rząd Angeli Merkel to „kardynalny błąd”. – Ci migranci mogą bezkarnie mordować, kraść i gwałcić, ponieważ ich prawa jako migrantów są chronione – dodał. – Każde przestępstwo musi być karane. Idea liberalizmu stała się przestarzała. Stoi w konflikcie do interesów przytłaczającej większości społeczeństwa – podsumował. Te słowa skrytykował Donald Tusk.

Szef Rady Europejskiej podkreślił, że przeczytał cały wywiad z prezydentem Rosji i „mocno nie zgadza się” z argumentem, że liberalizm stał się przestarzały. – Jesteśmy tutaj jako Europejczycy, by stanowczo i jednoznacznie bronić oraz promować liberalną demokrację. Ktokolwiek twierdzi, że liberalna demokracja jest przestarzała, twierdzi również, że wolności są przestarzałe, że przestarzałe są rządy prawa oraz prawa ludzi – podkreślił Tusk.