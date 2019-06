Albert to pies, który tak jak każdy czworonóg, lubi eksplorować świat. Jest żądny przygód, wszędzie go pełno i zabiega o uwagę. Od innych psów odróżnia go „tylko jeden szczegół". Piesek porusza się przy pomocy specjalnego wózka. Trzeba przyznać, że stał się gwiazdą Instagrama. Jego losy śledzi ponad 110 tys. internautów. Poznajcie Allberta, który jak się przekonacie, kocha również modę.