Angela Merkel komentuje swoje problemy ze zdrowiem. „Tak jak samo się to pojawiło, tak samo zniknie”

Przypomnijmy, że niepokojące objawy zarejestrowane zostały dwukrotnie – 18 czerwca w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie i 27 czerwca podczas zaprzysiężenia nowej minister sprawiedliwości. W obu przypadkach Angela Merkel zmagała się z wyraźnym drżeniem całego ciała, a drgawki ustępowały, gdy kanclerz zaczynała iść. W połowie czerwca polityk tłumaczyła swój stan odwodnieniem. Także w czwartek pojawiły się głosy, że przyczyna mogła być podobna, tego dnia było bowiem bardzo gorąco. Nie brakowało jednak spekulacji, że objawy mogą zwiastować jakąś poważniejszą chorobę.

Angela Merkel zgodnie z planem udała się jednak do Osaki na szczyt G20, a jeszcze przed wylotem jej rzecznik zapewniał, że zdrowie kanclerz jest w najlepszym porządku. Mimo tego pytań o samopoczucie nie zbrakło m.in. podczas konferencji prasowej. Jedna z dziennikarek dociekała, czy polityk była u lekarza i czy wie, co jej dolega. Merkel początkowo niechętnie podeszła do tematu, ale w końcu odpowiedziała: „Rozumiem pytanie, ale nie mam nic do zakomunikowania. Czuję się dobrze” . – Jestem przekonana, że tak jak samo się to pojawiło, tak samo zniknie – stwierdziła.