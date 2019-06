Miała problem z chodzeniem, została... syreną. Tak zarabia na życie

Stephanie Norman sama siebie określa jako „profesjonalną syrenę” . Kobieta, która w przeszłości pracowała jako nauczycielka w podstawówce, pochodzi z Halifax w Nowej Szkocji w Kanadzie. Z nietypowym hobby zaczęła eksperymentować w 2008 roku, kiedy to z powodu chronicznego bólu stawów miała problem z chodzeniem. Do tych kłopotów doszła dyspraksja, schorzenie, które wywołuje trudności w wykonywaniu ruchów.

Jak twierdziła, pływanie powodowało ulgę w cierpieniu, a z czasem stało się jej sposobem na życie. Do tego stopnia, że w 2014 roku Norman założyła firmę Halifax Mermaids i zaczęła zarabiać na swoim hobby, stając się... syreną. Obecnie kobieta ma wartą 25 tys. dolarów kolekcję kostiumów, w które przebiera się, by dostarczyć rozrywki m.in. dzieciom na przyjęciach urodzinowych. Jak twierdzi, pracuje przez około 25 godzin tygodniowo, co pozwala jej zarobić na życie.