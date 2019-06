Influencerka usunęła implanty piersi. „Teraz czuję się ponownie sobą”

Trenerka w mediach społecznościowych zazwyczaj pokazuje, w jaki sposób zmieniało się ciało jej klientek, które wykonując program treningowy, tracą zbędne kilogramy. Kilka dni temu opublikowała post, w którym to ona była główną bohaterką. Pokazała, jak wyglądała po operacji powiększenia biustu. Zdjęcie zestawiła z takim, na którym pozuje po zabiegu usunięcia sztucznych implantów.

„Przed i po – mama jednego dziecko kontra mama dwóch, implanty vs. brak implantów, 53 kg. vs. 57 kg” – podsumowała Malin Nunez na Instagramie. „Wygląda to bardziej na po i przed, jeśli spojrzysz na większość zdjęć publikowanych w internecie. Jednak to jest moje przed i po. Jestem dumna ze swojego ciała” – dodała. „Kogo obchodzi, czy moje piersi wyglądają jak dwa martwe klopsiki?” – napisała. Malin Nunez przyznała także, że obawiała się operacji. „Tak bardzo bałam się, jak będą wyglądać moje piersi bez implantów, ale lubię je, bo czuję się ponownie sobą” – dodała.

Czytaj także:

Trenerka fitness pokazała, jak wygląda kilka tygodni po porodzie. Spadła na nią fala hejtu