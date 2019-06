Kobieta opublikowała zdjęcie swoich śpiących dzieci. Wyprzedziła hejterów

Stacey Solomon na Instagramie opublikowała urocze zdjęcie swoich trzech synów. Wszystkie dzieci śpią w jednym łóżku. Zdjęcie wygląda naprawdę perfekcyjnie. Pomysł na wykonanie takiej fotografii wpadł do głowy gwiazdy programu „Loose Woman”, gdy zobaczyła 11-letniego Zacharego i 7-letniego Leightona śpiących obok siebie. Wówczas postanowiła ułożyć koło nich swojego najmłodszego synka Rexa. Dokładnie opisała w mediach społecznościowych, jak starała się osiągnąć efekt końcowy. Poświęciła kilkanaście minut, by zdjęcie wyglądało jak najlepiej. Wyprostowała prześcieradło i odpowiednio ustawiła różne rekwizyty, które miały pojawić się w kadrze.

Kobieta wyprzedziła internautów, którzy mogliby zacząć krytykować jej zachowanie. Zaznaczyła, że nie zamierzała zostawić noworodka, by spał ze swoimi starszymi braćmi w jednym łóżku. Ułożyła go z nimi jedynie po to, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. „Zanim ktokolwiek coś powie – oczywiście, nie zostawię go tam. Po prostu to było zbyt słodkie, by to przegapić!” – napisała na Instagramie. Internauci byli zachwyceni opublikowanym zdjęciem. Twierdzili, że będzie to w przyszłości dla chłopców fantastyczna pamiątka.