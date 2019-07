Oto najbardziej umięśniona kobieta świata. Ma na swoim koncie kilka rekordowych wyników

Natalia Kuzniecowa zaczęła trenować w wieku 14 lat. Ważyła wówczas 40 kg i miała zaburzenia odżywiania. Przez lata jej sylwetka znacząco się zmieniła. Przez lata dorobiła się imponującej muskulatury. Rosjanka przy wzroście 168 cm potrafi ważyć 92 kg w trakcie startów w zawodach i 114 kg kiedy ma przerwę od treningów. Urodzona w 1991 roku kulturystka otwarcie przyznaje się do stosowania sterydów anabolicznych zarówno przed, jak i w trakcie zawodów. Jak tłumaczy, nie ma nic złego w tym, że sportowiec się wspomaga, ponieważ sterydy pomagają profesjonalnym zawodnikom w nadaniu odpowiedniego kształtu mięśni.

W Rosji jest jednak prawdziwą gwiazdą. Na swoim koncie ma trzy rekordy świata w wyciskaniu leżąc, a także trzy w martwym ciągu (240 kg). Była również rekordzistką świata w podnoszeniu jedną ręką. W dyscyplinie, którą uprawia, nie ma żadnych kontroli dopingowych. Pytana o to, czy nie jest jej przykro z powodu krytycznych komentarzy na temat sylwetki, Natalia Kuzniecowa tłumaczy, że każda kobieta jest piękna i seksowna bez względu na to, czy jest chuda czy ma nadwagę. – To nie ma nic wspólnego z mięśniami czy figurą – tłumaczy.

Natalia Kuzniecowa ukończyła także Moskiewską Państwową Akademię Kultury Fizycznej. Obecnie jest trenerką kulturystyki.

