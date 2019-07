„Niechciana Ivanka”. Internauci udowadniają, że córka Trumpa była dosłownie wszędzie

Galeria:

#UnvantedIvanka. Przeróbki z córką Donalda Trumpa

Szczyt G20 w Osace zgromadził światową śmietankę przywódców. Wśród liderów m.in. najbogatszych państw próbowała brylować córka prezydenta Stanów Zjednoczonych, która zajmuje stanowisko jego doradcy. Słowo „próbowała” dobrze oddaje jej wysiłki, bowiem do mediów trafił film pokazujący, że głowy państw i rządów nie do końca traktują ją jako równą sobie.

Pałac Elizejski udostępnił nagranie, na którym widać, jak Ivanka Trump chce dołączyć do premiera Kanady Justina Trudeau, premier Wielkiej Brytanii Theresy May i przewodniczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Na filmie widać, jak córka prezydenta USA usiłuje wejść w dyskusję, ale jej uczestnicy nie do końca są nią zainteresowani.

Na kanwie nagrania pokazującego wysiłki doradczyni Donalda Trumpa powstał na Twitterze hasztag #unwantedivanka czyli „niechciana Ivanka” . Internauci zaczęli publikować przeróbki zdjęć ze słynnych historycznych momentów, wklejając w nie córkę prezydenta USA. Dzięki temu Ivanka Trump pojawiła się m.in. obok Martina Luthera Kinga w trakcie jego słynnego przemówienia w Waszyngtonie, czy na zdjęciu z konferencji w Jałcie.

