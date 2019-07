Tragiczny finał podróży. Ciało mężczyzny wypadło z samolotu do domowego ogródka

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas lotu z Nairobi do Londynu. W trakcie podróży z samolotu wypadło ciało mężczyzny, który nielegalnie próbował dostać się do Europy. O sprawie pisze BBC.