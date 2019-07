Incydent podczas inauguracji nowego Parlamentu Europejskiego

We wtorek 2 lipca w Strasburgu odbyła się pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego po wyborach. W trakcie ceremonii otwarcia doszło do incydentu. Część eurodeputowanych z partii Brexit Nigela Farage'a postanowiła zademonstrować swoją niechęć do Unii Europejskiej. W trakcie hymnu UE politycy odwrócili się plecami. Na nagraniu, które udostępnił m.in.The Telegraph widać m.in. europosła PiS Jacka Saryusz-Wolskiego, który nagrywał zachowanie brytyjskich eurodeputowanych. Na filmiku pokazano także Witolda Waszczykowskiego oraz Annę Zalewską, którzy w momencie filmowania siedzieli na swoich miejscach mimo tego, że właśnie odgrywany był hymn Unii Europejskiej.

Wybory europejskie w Wielkiej Brytanii

Zwycięstwo w wyborach odniosła partia Brexit założona przez eurosceptyka Nigela Farage'a. Ugrupowanie zdobyło 31,6 proc. głosów, co przełożyło się na 29 mandatów. Na kolejnym miejscu uplasowali się Liberalni Demokraci, zdobywając 20,3 proc. wyborców, co przełożyło się na 15 mandatów. Na „podium” znalazła się również Partia Pracy, na którą zagłosowało 14,1 proc. wyborców, co pozwoliło na uzyskanie 10 mandatów w nowym PE. Na Zielonych głos oddało 12,1 proc. uprawnionych do głosowania a politycy tej partii obejmą 7 mandatów. Premier Theresa May z pewnością nie może być zadowolona z wyników wyborów europejskich. Partia Konserwatywna w porównaniu z wyborami z 2014 roku straciła 14,9 proc. głosów i z wynikiem 9,1 proc. zapewniła sobie zaledwie 3 mandaty w nowym PE. Według BBC to najgorszy wynik ugrupowania w wyborach ogólnokrajowych od 1832 roku.