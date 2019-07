RMF FM: Beata Szydło ma zostać szefową komisji ds. zatrudnienia w PE

Kandydatura Beaty Szydło miała zostać przedstawiona przez delegację Prawa i Sprawiedliwości we Frakcji Konserwatystów i Reformatorów. RMF FM przekazało, że była premier, która w polskich wyborach do europarlamentu uzyskała największą ilość głosów, zostanie oficjalnie ogłoszona szefową komisji do spraw zatrudnienia w PE po posiedzeniu całej frakcji. Posiedzenie zostało zaplanowane na godzinę 18. Przedstawiciel tej samej frakcji ma zostać przewodniczącym komisji ds. budżetu.

Pierwsze posiedzenie PE

We wtorek 2 lipca 2019 roku rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Polscy politycy w mediach społecznościowych opisują swoje przeżycia. „Oda do radości i zaczynamy” – napisał Leszek Miller. „Zaczynamy. Dziś pierwsza sesja w Parlamencie Europejskim” – czytamy we wpisie Patryka Jakiego na Twitterze. „Już na posterunku" – przekazał Radosław Sikorski.

W trakcie ceremonii otwarcia doszło do incydentu. Część eurodeputowanych z partii Brexit Nigela Farage'a postanowiła zademonstrować swoją niechęć do Unii Europejskiej. W trakcie hymnu UE politycy odwrócili się plecami. Na nagraniu, które udostępnił m.in.The Telegraph widać m.in. europosła PiS Jacka Saryusz-Wolskiego, który nagrywał zachowanie brytyjskich eurodeputowanych. Na filmiku pokazano także Witolda Waszczykowskiego oraz Annę Zalewską, którzy w momencie filmowania siedzieli na swoich miejscach mimo tego, że właśnie odgrywany był hymn Unii Europejskiej.