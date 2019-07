Dramatyczne chwile w parku. Łabędź zabił psa

W sobotę w parku w Dublinie doszło do dramatycznego zdarzenia. Cocker spaniel pływał w pobliżu grupy łabędzi w stawie. W pewnym momencie pies został zaatakowany przez jednego z ptaków. Mężczyzna, który karmił kaczki na drugim końcu stawu, zrelacjonował całe wydarzenie. Słyszał krzyk właściciela psa, który próbował zwrócić na siebie uwagę zwierzęcia.

– Biedny pies nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje i płynął prosto w stronę łabędzia – powiedział mężczyzna. – Zaczęliśmy krzyczeć na łabędzia, próbując go rozproszyć – dodał. Jak podaje The Irish Times, ptak uderzył psa najpierw jednym, potem drugim skrzydłem. Podobno atak nie trwał długo. Jeden ze świadków zdarzenia stwierdził, że przy stawach powinny zostać umieszczone widoczne znaki, które podpowiedzą właścicielom zwierząt, jak powinni zadbać o ich bezpieczeństwo. Zakłada się, że łabędź zachował się agresywnie, ponieważ bronił młodych.

Strażnik parku miejskiego w Dublinie Peter Duignan, wraz z dwoma kolegami, wyciągnęli martwego psa z wody. – Nigdy wcześniej nie słyszałem o czymś podobnym – powiedział. Dodał, że właściciel czworonoga jest zrozpaczony.