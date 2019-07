Awaria wycieczkowca. Tysiące pasażerów utknęło w Barcelonie

Jak podaje holenderski nadawca, sama sytuacja, jak i podejście operatora wycieczkowca, wywołały oburzenie pasażerów. Ci podkreślają, że mieli problem z uzyskaniem informacji na temat tego, co się dzieje i co dalej z rejsem. Choć właściciel statku – firma Norwegian Cruise Line (NCL), zapowiada zwrot kosztów za wycieczkę, to jednak nie rekompensuje pasażerom pechowego rejsu pełni wydatków. Z własnej kieszeni muszą oni bowiem zapłacić m.in. za hotele w Barcelonie i powrót z Hiszpanii. Po wielu skargach, firma wystosowała na Twitterze komunikat, w którym wyjaśniła, na czym polegała usterka techniczna. Podano też, że z tego względu jednostka nie popłynęła m.in. na Majorkę.

Problemy mają nie tylko te osoby, które wzięły udział w feralnym rejsie, ale też ci, którzy mieli wykupione bilety na kolejną wycieczkę, w którą miała ruszyć Norwegian Pearl. Okazuje się bowiem, że statek nie wypłynie 5 lipca z portu Civitavecchia we Włoszech, jak to było planowane. Podróż została anulowana dwa dni przed jej rozpoczęciem, co dla wielu osób oznacza nie tylko zmarnowane wakacje, ale też niepotrzebnie poniesione koszty, związane m.in. z przylotem do Włoch.

Czytaj także:

W Gdyni pojawi się wycieczkowiec Disney'a. Wnętrza statku przenoszą w świat bajek