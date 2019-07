Avicii nie planował samobójstwa? Ojciec muzyka udzielił wywiadu

DJ zmarł 20 kwietnia 2018 roku w wieku 28 lat. CNN powołując się na informacje funkcjonariusza omańskiej policji podało, że dwie sekcje zwłok nie wykazały niczego podejrzanego. Oznacza to, że policja wykluczyła możliwość popełnienia przestępstwa i udział osób trzecich w śmierci muzyka. Avicii w przeszłości cierpiał na ostre zapalenie trzustki, które częściowo spowodowane było jego stylem życia. W 2014 roku przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Po operacji odwołał tournee, by odzyskać siły. Od 2016 roku przestał koncertować, ale dalej tworzył w studiu.

Krewni artysty przyznali, że Avicii przed śmiercią zadawał sobie pytania o sens życia. „Nasz ukochany Tom był poszukiwaczem, a jego krucha artystyczna dusza poszukiwała odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Był perfekcjonistą, który podróżował i ciężko pracował w tempie, które wywoływało ekstremalny stres” – napisano w oświadczeniu.

„Avicii nie planował samobójstwa”

Na początku lipca 2019 roku ojciec Aviciiego udzielił wywiadu CNN. – Nasza teoria nie polega na tym, że on planował to samobójstwo – bardziej, że było to jak wypadek drogowy. Wiele się wydarzyło, „podjechało na tę samą stację” i wyprowadziło go spod kontroli – powiedział metaforycznie Klas Bergling. Mężczyzna dodał, że jego syn Tim w czasie trwania swojej kariery, zmagał się z wieloma problemami. – Kiedy potrzebował pomocy, bo był w trudnej sytuacji, zawsze zwracał się do mnie – dodał. Ojciec muzyka podkreślił, że wielokrotnie przeprowadzał z synem długie rozmowy o życiu. Zaznaczył, że Tim był szczęśliwy przed śmiercią. Klas Bergling wezwał polityków do tego, aby zajęli się rozwiązywaniem problemów dotyczących zdrowia psychicznego, które dotykają młodych ludzi, zanim będzie za późno. – Najważniejsze jest, by wcześnie wyłapać problem – stwierdził. – To naprawdę kwestia polityczna, która powinna zostać rozwiązana – dodał.