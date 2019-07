Twierdzi, że molestował go nuncjusz apostolski we Francji. Złożył skargę w Watykanie

Francuska policja prowadzi w tej sprawie śledztwo, jednak duchowny posiada immunitet dyplomatyczny, więc nie może odpowiadać za swoje czyny przed sądem. O pozbawienie go immunitetu walczy Mathieu De La Souchere, który twierdzi, że jest ofiarą nuncjusza.

Francuz spotkał się z ks. Hansem Zollnerem, doradcą Watykanu, znawcą problemu nadużyć seksualnych w Kościele. Duchowny zachęcił ofiarę molestowania do złożenia skargi na postępowanie ws. pozbawienia abp Ventury immunitetu oraz zapewnił o wsparciu duchowym. – Po tym pierwszym spotkaniu z Hansem Zollnerem postanowiliśmy złożyć kolejną skargę tutaj, w Watykanie – poinformował De La Souchere.

– Wniosek francuskiego rządu o zniesienie immunitetu dyplomatycznego pozostaje bez odpowiedzi. Teraz podjęliśmy kolejne kroki prawne z nadzieją, że zbliży to nas do procesu, na który czekają wszystkie ofiary we Francji – dodał Mathieu De La Souchere.

Arcybiskup Luigi Ventura jest oskarżany o molestowanie seksualne przez co najmniej sześciu mężczyzn. Duchowny miał m.in. „kilkukrotnie kłaść rękę na pośladkach” młodego urzędnika paryskiego ratusza podczas przemówienia mera Paryża – Anne Hidalgo. Zdaniem poszkodowanego, gest był wykonywany „powtarzalnie i w sposób nachalny”.

