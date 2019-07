Czterech turystów z Niemiec napadło na 18-latkę? Kobieta twierdzi, że została zgwałcona

Policja aresztowała na Majorce czterech mężczyzn z Niemiec. Mieli zgwałcić 18-letnią kobietę. Zostali zatrzymani na lotnisku w czwartek rano. Oczekiwali na lot powrotny. Kobieta zeznała, że została wykorzystana seksualnie przez dwóch mężczyzn w obecności dwóch innych. Do gwałtu miało dojść w hotelu na Majorce. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Regionalne gazety podawały, że kobieta prawdopodobnie znała mężczyzn wcześniej i dobrowolnie poszła z nimi do hotelu. Z kolei dziennikarze Ultima Hora poinformowali, że 18-latka zeznała, że mimo jej sprzeciwów, napastnicy ją zgwałcili. Jak informuje Deutsche Welle, powołując się na medialne ustalenia, mężczyźni mieli sfilmować gwałt na swoich telefonach. Po ataku, do którego miało dojść w pokoju hotelowym 18-letnia kobieta natychmiast zgłosiła zawiadomienie na komisariacie. Sprawa trafiła do sądu. Trzem podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.