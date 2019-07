Litwa. Polska partia w składzie koalicji rządzącej

W czwartek 4 lipca cztery partie podpisały umowę koalicyjną na Litwie. Porozumienie udało się wypracować przedstawicielom Litewskiego Związku Rolników i Zielonych, Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy, Porządkowi i Sprawiedliwości oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Obsada stanowisk

Z ustaleń wynika, że to do Litewskiego Związku Rolników i Zielonych będzie należało wytypowanie kandydata na premiera. Od 2016 roku tę funkcję sprawuje Saulius Skvernelis. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Podczas prowadzenia rozmów o stworzeniu koalicji, zagwarantowano, że AWPL-ZChR będzie mogło obsadzić stanowisko ministra komunikacji i spraw wewnętrznych. Dotychczas nieznani są kandydaci do objęcia tych funkcji. Zmiany mają dotyczyć również stanowiska przewodniczącego Sejmu. Viktorasa Pranckietisa ma zastąpić polityk wskazany przez Litewską Socjaldemokratyczną Partię Pracy.

Wybory prezydenckie w 2019 roku

Na Litwie w maju zostały przeprowadzone wybory prezydenckie. W pierwszej turze startowało dziewięciu kandydatów. Do drugiej tury głosowania weszli Ingrida Simonyte i Gitanas Nauseda. Nauseda wygrał, zdobywając ponad 65 proc. głosów.