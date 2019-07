Polizała lody w sklepie i odłożyła na półkę. Grozi jej 20 lat więzienia

Kilka dni temu do sieci trafił krótki filmik, który został nagrany w jednym ze sklepów spożywczych w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Widać na nim kobietę, która otwiera pudełko z lodami marki Blue Bell, liże je, a następnie zamyka pudełko i odkłada do sklepowej zamrażarki. Teraz autorka niewybrednego „żartu” będzie miała poważne problemy. Filmik trafił bowiem do producenta lodów, który zgłosił sprawę na policję. Na podstawie nagrania pracownikom Blue Bell udało się zidentyfikować sklep Walmart w miejscowości Lufkin, w którym zostało ono nagrane. W związku ze zdarzeniem wszystkie lody o smaku Tin Roof (taki właśnie polizała kobieta z nagrania), zostały usunięte ze sklepu.

Jak podaje CNN, w piątek 5 lipca lokalnym służbom udało się także najprawdopodobniej zidentyfikować kobietę z nagrania. – Rozmawialiśmy z autorem nagrania. Jesteśmy w szoku, że ktoś mógł zrobić coś takiego. Przede wszystkim jest dla nas ważne bezpieczeństwo i zdrowie klientów, dlatego cieszymy się, że wszystkie lody marki zostały usunięte ze sklepowej półki. Zapewniam, że sprawczyni zostanie surowo ukarana – przekazał dyrektor ds. Bezpieczeństwa publicznego w Lufkin Gerald Williamson.

Za popełniony czyn, zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Teksas, kobiecie grozi kara od 2 do 20 lat pozbawienia wolności oraz do 10 tysięcy dolarów grzywny.