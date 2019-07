Gwiazda Instagrama relacjonowała w sieci przebieg ciąży. Została skrytykowana za...zbyt duży brzuch

Hannah Polites jest jedną z najbardziej popularnych blogerek w Australii. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,3 mln użytkowników aplikacji z całego świata. 28-latka wielu fanów zdobyła podczas swojej pierwszej ciąży, kiedy na biężąco publikowała fotografie swojej figury i rosnącego brzuszka. Serca internautów podbiły także zdjęcia z córeczką Evaliah.

Nie inaczej było w okresie, gdy Hannah Polites spodziewała się drugiego dziecka. Przez niemal cały okres ciąży blogerka trenowała na siłowni. Zapewniała swoich fanów, że wszystkie zestawy ćwiczeń są konsultowane z trenerem i nie zagrażają zdrowiu jej ani jej dziecka. Publikowane przez nią fotografie nie wszystkim jednak przypadły do gustu. Modelka zdradziła, że otrzymywała mnóstwo negatywnych komentarzy i prywatnych wiadomości, w których była krytykowana za to, że...ma za duży brzuch. – Ciągle musiałam odpowiadać na pytania dotyczące mojej sylwetki, ludzie mówili, że mój brzuch jest za duży i dziecko na pewno nie urodzi się zdrowe. Przez jakiś czas brałam te uwagi do siebie, jednak kiedy Arlo przyszedł na świat, kompletnie przestałam zwracać uwagę na krytykę – podkreśliła świeżo upieczona mama synka.