Chrzest syna Meghan Markle i księcia Harry'ego. Co wiadomo o ceremonii?

Do tej pory chrzciny w brytyjskiej rodzinie królewskiej były okazją do organizacji wielkiego przyjęcia, na które zapraszano gości z całego świata. Meghan Markle i książę Harry postanowili zerwać z tą tradycją. Chrzest małego Archiego Harrisona, który odbędzie się w sobotę 6 lipca, będzie ceremonią prywatną. Jak podaje BBC, na uroczystości w kościele pojawi się około 25 osób. Ceremonia odbędzie się w prywatnej kaplicy królowej na zamku Windsor.

Szczegóły ceremonii są trzymane w wielkiej tajemnicy. Ujawniono jedynie, że chłopiec zostanie ochrzczony w ubranku, które powstało w 2008 roku. Jest to replika sukienki z 1841 roku, którą miała na sobie córka królowej Wiktorii, księżniczka Wiktoria. W sumie w tym samym stroju zostało ochrzczonych aż 62 członków rodziny królewskiej. W końcu jednak ubranko było tak zniszczone, że postanowiono stworzyć replikę. W nowym stroju chrzest przyjmował m.in. książę George i księżniczka Charlotte, dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Rodzice nie chcieli zdradzić, kto zostanie rodzicami chrzestnymi Archiego.

Co ciekawe, Elżbieta II nie pojawiła się na uroczystości. Służby prasowe królowej informowały, że już od dawna miała ona inne plany. W weekend 6-7 lipca uczestniczy bowiem wraz z księciem Edynburga w Tygodniu Holyrood w Szkocji.

Narodziny royal baby

Dziecko pary książęcej to chłopiec, który waży 3,2 kilograma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy porodzie Meghan Markle towarzyszył książę Harry. – Jestem bardzo podekscytowany, mogąc poinformować, że Meghan i ja mamy synka, bardzo zdrowego chłopca. Mama i niemowlę mają się nad wyraz dobrze. Jest to najbardziej niezwykłe doświadczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić. W jaki sposób kobiety potrafią robić to, co robią, jest poza wszelkim pojęciem. Jesteśmy oboje przejęci i bardzo wdzięczni za wszelką miłość i wsparcie. To niesamowite, dlatego chciałem się tym podzielić z wami – mówił wyraźnie przejęty i uradowany książę Harry.

W środę 8 maja, a więc dwa dni po przyjściu dziecka na świat, media obiegła pierwsza fotografia synka Meghan i Harry'ego. Zdjęcie wykonał fotograf zatrudniony dla jednej z agencji informacyjnych. Tego samego dnia książęca para ujawniła imię dziecka. Ich potomek będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jak podaje „The Guardian”, imię Archie ma angielskie korzenie i oznacza autentyczny i odważny. Jest to jedna z form imienia Archibald, jednak służby prasowe rodziny królewskiej nie doprecyzowały, czy podane imię jest faktycznie zdrobnieniem. Z kolei Harrison to swoisty hołd dla ojca dziecka, ponieważ w tłumaczeniu imię to znaczy dosłownie syn Harry'ego.