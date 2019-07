Jej mąż jest szwagrem Ivanki Trump. Była modelka Victoria's Secret w szczerym wywiadzie

Karlie Kloss pojawiła się ostatnio na okładce brytyjskiego „Vogue'a”, a sesji zdjęciowej towarzyszył wywiad. Pochodząca z amerykańskiego Saint Louis modelka w przeszłości reklamowała bieliznę Victoria's Secret. Po pewnym czasie zerwała umowę z firmą. Podczas wywiadu wyjaśniła, że pracując dla marki „nie czuła, że ukazywany obraz naprawdę odzwierciedla to, kim jest i jaki rodzaj przekazu chce wysłać młodym kobietom na całym świceie, a dotyczącym tego, co to znaczy być piękną” . – Myślę, że to był kluczowy moment, kiedy w pełni stałam się feministką, będąc w stanie dokonywać własnych wyborów i prowadzić własną narrację. Zarówno przez firmy, z którymi decyduję się współpracować, jak i przez obraz, który pokazuję światu – dodała.

„To było trudne”

Na tym nie koniec zmian w życiu Kloss. Modelka wyszła za 34-letniego Josha Kushnera, dla którego zdecydowała się przejść na judaizm. – Zmiana części tego, kim jesteś dla kogoś innego przez niektórych może być postrzegana jako słabość – wyjaśniła 26-latka. – Dopiero po wielu latach nauki i rozmawiania z rodziną oraz przyjaciółmi a także duchowych poszukiwaniach, zdecydowałam się na całkowite przyjęcie judaizmu w moim życiu – dodała.

Zarówno Kloss, jak i jej mąż są zwolennikami demokratów. Brat Kushnera jest z kolei doradcą prezydenta USA, a prywatnie mężem Ivanki Trump. Jak w związku z tym ułożyły jej się relacje ze szwagrem oraz jego nową rodziną? – To było trudne. Ale skupiam się na wartościach, które dzielę z mężem, a to są te same wartości liberalne, z którymi wychowywałam się i które kierowały mną przez całe życie – podsumowała.