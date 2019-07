Rzucili pracę i kupili autobus. Tak wygląda ich „dom na kółkach”

Historię 28-letniego Chase'a Greena i 25-letniej Mariajose Trejo przedstawił „The Sun”. Para jeszcze w ubiegłym roku mieszkała i pracowała w Nashville. Pomysł na zmianę stylu życia pojawił się wówczas, gdy w pracy mężczyzny ogłoszono restrukturyzację, która miała być dla niego niekorzystna. – Mariajose i ja zdecydowaliśmy w tym momencie, że chcemy przestać tracić czas, a zacząć żyć tak, jak chcemy – przyznał 28-latek. Para zainspirowała się popularnymi youtuberami, którzy przerabiają różne pojazdy na mieszkania. Sami za 3,5 tys. dolarów zakupili autobus, inwestując w niego kolejne 16 tys. dolarów.

Udogodnienia w autobusie

Po czterech miesiącach pracy udało im się wykończyć „dom na kółkach”, którego powierzchnia ostatecznie wyniosła 23 metry kw. Zamontowali łóżko, łazienkę, prysznic, zbiornik na wodę, panele słoneczne, lodówkę, zlew kuchenny a nawet piec na drewno. Teraz para podróżuje po całym kraju, zarabiając dzięki zajęciom, które mogą wykonywać przy komputerze. Chase projektuje strony internetowe i jest grafikiem, a jego partnerka pomaga opracowywać koncepcje takim markom jak Chanel.

Życie w drodze nie jest tak idylliczne, jak mogłoby się wydawać. Chase i Mariajose przyznają, że czasami mają problemy ze znalezieniem wystarczającej iliści wody pitnej czy dobrego miejsca parkingowego. – To wymaga planowania, wyszukiwania informacji, a czasem i tak okazuje się, że lokalne przepisy zabraniają dotrzeć w jakieś miejsce – przyznał 28-latek. – Pomimo tych komplikacji nie ma mowy, żebyśmy zamienili to na pracę od 9 do 17 i cieszenie się życiem jedynie w weekendy – podsumował.