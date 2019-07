Popularny płyn do mycia naczyń z nową nazwą i tęczowym logo. Ma zwrócić uwagę na osoby LGBT

Obchody „Miesiąca Dumy” zorganizowano w wielu krajach, a część znanych firm włączyła się w działalność na rzecz środowisk LGBTQ+. Branżowy serwis Marketing Week informuje, że dużą aktywność wykazał Procter & Gamble, czyli marka odpowiedzialna za wypuszczanie na rynek popularnego płynu do mycia naczyń Fairy. Wśród klientów przeprowadzono badania z których wynika, że 69 proc. respondentów wspierałoby swoje dzieci, gdyby te przyznały się do związku z osobą tej samej płci. 59 proc. ankietowanych stwierdziło z kolei, że o prawach ludzi LGBT powinno się rozmawiać z dziećmi.

„Przyjemny i widoczny sposób”

Wyniki raportu wskazują, że 18 proc. klientów kupujących Fairy uważa, że osoby będące w związkach homoseksualnych nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci. Marka poszła jednak za głosem większości i zdecydowała się na rebranding produktu. Od teraz płyn będzie nazywał się „Fair” (z ang. sprawiedliwy, równy - przyp. red.), a na butelkach pojawi się logo w kolorze tęczy. – Tęczowa flaga na opakowaniu jest przyjemnym i widocznym sposobem na okazanie wsparcia, a ja jako gej z zadowoleniem to przyjmuję – przyznał w rozmowie z Marketing Week Brent Miller, lider komunikacji LGBT+ w P&G.

Miller podkreślił, że popularny płyn do mycia naczyń kojarzy się z rodziną i domem, a szczególnie z kuchnią, czyli miejscem, gdzie spotykają się krewni. – To, co widzimy, to bardzo celowe rozszerzenie tego, jak prezentowane są rodziny oraz zainicjowanie rozmowy na ten temat – dodał. W ramach „Miesiąca Dumy” marka nawiązała także współpracę z organizacją Albert Kennedy Trust, przekazując 50 tys. funtów na rzecz młodych bezdomnych osób ze środowisk LGBTQ+. Zapewniono także, że na ich potrzeby zostanie przekazana darowizna uzyskana z zysku ze sprzedaży płynu.

