Imponująca metamorfoza mamy trójki dzieci. 28-latka schudła aż 60 kg

28-letnia Natalie Hirst z Australii jest mamą trójki dzieci. Kobieta przez wiele lat nie zwracała uwagi na swoją wagę. Dopiero po trzecim porodzie zauważyła, że w ciagu sześciu lat, które minęły od jej ślubu, przybrała na wadze ponad 48 kilogramów. Kobieta była przerażona, gdy waga pokazała ponad 130 kilogramów.

Natalie Hirst postanowiła przejść na dietę. Ze swojego jadłospisu wyeliminowała wszystkie niezdrowe przekąski, fast-foody, słodycze zawierające cukier oraz wszystkie smazone dania. 28-latka zaczęła także gotować w domu, zamiast codziennie jeść na mieście. Kiedy jej waga trochę spadła, do diety dołączyła ćwiczenia. Australijka regularnie chodziła na siłownie, gdzie pod okiem trenera zrzucała zbędne kilogramy. – Kiedyś nie wyobrażałam sobie siebie na siłowni. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez siłowni. Pokocałam zdrowy styl życia, ćwiczę pięć razy w tygodniu. Początki były bardzo trudne. Ale mówiłam sobie, że jeśli chcę zjeść coś niezdrowego, to muszę na to zasłużyć i spalić podczas ćwiczeń odpowienia ilość kalorii – tłumaczy.

Obecnie 28-latka pracuje jako trenerka w siłowni, w której zaczynała ćwiczyć. Przeszła imponującą metamorfozę, ponieważ jej waga spadła aż o 60 kilogramów.