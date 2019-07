Fatalny błąd lotnictwa. Zamiast dżihadystów, zabili 13 mieszkańców wsi

Jak podaje agencja AFP, ofiarami nalotu stali się mieszkańcy wioski Gajiganna, znajdującej się około 50 kilometrów od stolicy stanu Borno – Maiduguri. Celem była pobliska baza bojowników Boko Haram. Choć do tragedii doszło we wtorek, informacje o niej trafiły do mediów dopiero niemal tydzień później.

Doniesienia o ofiarach pochodzą od służb medycznych, jak i samych mieszkańców. – Straciliśmy trzynaście osób w bombardowaniu, gdy wielu ludzi usiłowało uciekać przed walkami pomiędzy bojownikami i żołnierzami – relacjonował jeden z Nigeryjczyków. Wojsko oficjalnie nie przyznało się do tragicznej w skutkach pomyłki. Nalot został przeprowadzony w odwecie za wcześniejszy atak dżihadystów na bazę wojskową.