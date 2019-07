Jaskrawożółty ptak sensacją sieci. Przyczyna? Dość zaskakująca

Tiggywinkles Wildlife Hospital to klinika dla zwierząt. Ostatnio lekarze dostali dość nietypowe zgłoszenie. W okolicach drogi A41 przypadkowe osoby znalazły pomarańczowego-żółtego ptaka. „Nie mieliśmy pojęcia czego się spodziewać i nigdy byśmy tego nie odgadli” – czytamy na profilu lecznicy. Jak się wkrótce okazało, lekarze musieli interweniować w jednym z najdziwniejszych przypadków.

Trzeba przyznać, że gdy ptak trafił do lecznicy prezentował się w wyjątkowy sposób. Jak widać na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach, kolor piór ptaka był naprawdę spektakularny. Lekarze szybko odkryli przyczynę. Okazało się, że zwierzę zostało pokryte kurkumą lub curry, co utrudniało mu swobodne poruszanie się. „Nie mamy pojęcia, w jaki sposób do tego doszło, ale na szczęście poza jaskrawym kolorem i ostrym zapachem, zwierzęciu nic nie dolegało” – podano w mediach społecznościowych. Ptak został wykąpany przez zespół weterynarzy. Odzyskał swoje dawne barwy.

„Nigdy nie wiemy, jaki pacjent trafi do nas. Ogromne podziękowania dla wspaniałych osób, które zatrzymały się, by mu pomóc” – dodano we wpisie na Facebooku. Pracownicy lecznicy postanowili nadać zwierzęciu imię Vinny. Użytkownicy mediów społecznościowych byli zachwyceni zarówno wyglądem ptaka, jak i szybką reakcją lekarzy.