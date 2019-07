Mariah Carey podbija internet w nowym wyzwaniu. Wystarczyła siła jej głosu

„I Want to Know What Love Is”, „I Still Believe”, „Obsessed”, „Always Be My Baby” i oczywiście „All I Want for Christmas Is You” – to utwory, które przyniosły Carey popularność na całym świecie. Te przeboje nucą zarówno młodzi ludzie jak i przedstawiciele starszego pokolenia. Piosenkarka postanowiła dołączyć do wyzwania, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne w mediach społecznościowych. Na czym polega Bottle Cap Challenge? Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba otworzyć butelkę kopnięciem z półobrotu. W akcji udział wzięli między innymi Ryan Reynolds oraz Justin Bieber. Jak się okazuje, sprostanie wyzwaniu nie jest wcale proste.

Mariah Carey postanowiła wykazać się kreatywnością. „Wyzwanie zaakceptowane” – napisała w mediach społecznościowych. Przyłączyła się do akcji, ale wykonała zadanie w nietypowy sposób. Jak się okazało, wystarczyła jedynie siła jej głosu. „Nikt tego nie pobije”, „Wszyscy powinni się rozejść. Mariah pozamiatała”, „To będzie hit” – komentowali zachwyceni internauci.

Czytaj także:

Kobieta przeszła spektakularną przemianę. „Za każdym razem czuję się jak Beyonce”