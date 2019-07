Boris Johnson odwiedził zakład produkujący kiełbasę. Internauci nawołują do bojkotu firmy

Boris Johnson odwiedził ostatnio siedzibę Heck Food Ltd, czyli znanej marki produkującej kiełbasę. Zdjęcia polityka próbującego swoich sił w produkcji tego przysmaku szybko obiegły media społecznościowe. Ci, którzy nie przepadają za politykiem skrytykowali firmę, która zaprosiła Johnsona. Nawołują do bojkotu jej produktów, używając przy tym hashtagu „BoycottHeck”. „Przepraszam, ale nie kupię jedzenia od firmy, która nie tylko wspiera Johnsona, ale również rozważa nazwanie swojego produktu Kiełbaskami Borisa " – brzmi jeden z komentarzy na Twitterze.

„Oni produkują kiełbasy, a nie bomby atomowe”

Inny z internautów stwierdził, że kupował co tydzień produkty marki Heck, ale po wizycie kandydata na lidera Partii Konserwatywnej, już więcej tego nie zrobi. „Promujecie Borisa Johnsona na następnego premiera, a on nie ma moralności, wartości, jest nieszczery, ksenofobiczny oraz zniszczy ekonomię brakiem porozumienia dot. brexitu, co będzie kosztowało utratę pracy i środków do życia” – czytamy w innym z komentarzy. Nie brakowało również internautów, którzy nie widzieli nic złego w wizycie polityka w siedzibie Heck. „Ludzie powinni się uspokoić. Oni produkują kiełbasy, a nie bomby atomowe” – napisał jeden z komentujących.

Firma wydawał oświadczenie w sprawie podkreślając, że zaprosiła obu kandydatów na lidera Partii Konserwatywnej. Przypomnijmy, drugim politykiem ubiegającym się o to stanowisko jest Jeremy Hunt. „Zapraszamy wszystkich do zwiedzenia naszej fabryki, niezależnie od ich poglądów czy przynależności partyjnej” – czytamy w komunikacie Heck opublikowanym przez serwis Sky News. „Nie wspieramy żadnego z kandydatów, wiemy jak brexit wpłynie na nasz biznes i pracowników” – dodano.

