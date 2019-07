Dostał wyzwanie, by ustawić 16 jamników do zdjęcia. Internauci są zachwyceni

Liam Beach doczekał się kilku publikacji, a o 19-letnim Walijczyku napisał m.in. Mirror. 19-latek poinformował na Facebooku, że przyjaciółka rzuciła mu wyzwanie. Obiecała, że jeśli uda mu się ustawić wszystkie hodowane przez niego jamniki do wspólnego zdjęcia, to ten dostanie karton czekolady. Beach spełnił zadanie, a udostępniona przez niego fotografia doczekała się ponad 100 udostępnień i 570 reakcji. W rozmowie z dziennikarzami Beach zdradził, że ustawienie psów zajęło mu dokładnie osiem minut. Chociaż Beach spełnił swoje zadanie zaskakująco szybko, to nie było ono łatwe. Przyznał, że musiał użyć piłeczki tenisowej, by skupić wzrok czworonogów przy obiektywie.

19-latek opiekuje się jamnikami wspólnie z rodzicami, a pierwszego psa adoptowali osiem lat temu. Obecnie ma 16 przedstawicieli tej rasy oraz labradora, chociaż ta prawdopodobnie wkrótce się zmieni. Część jamników może trafić do nowych właścicieli, a Beach oraz jego krewni podkreślają, że nie łatwo będzie im się pożegnać z podopiecznymi.