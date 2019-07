Dentysta zatrzymany za zabijanie jaguarów. Uśmiercił ponad tysiąc zwierząt

Do incydentów dochodziło na terenie brazylijskiego stanu Acre, który leży w zachodniej części kraju, przy granicy z Peru i Boliwią. To własnie tam grupa mężczyzn pod przewodnictwem lokalnego dentysty urządzała polowania. Temístocles Barbosa Freire był nie tylko najstarszym, ale również najaktywniejszym członkiem gangu. Jak czytamy na stronie Federalnego Ministerstwa Publicznego (MPF), Freire polował na dzikie zwierzęta co najmniej od 1987 roku. Przez ponad 30 lat mógł zabić nawet tysiąc jaguarów.

Uczestnicy polowań zabijali nie tylko jaguary, ale również kapibary, pekari czy jelenie. Mężczyzn biorących udział w tym procederze zakwalifikowano jako członków grupy przestępczej, ponieważ nie dość, że urządzali nielegalne polowania, to handlowali uzyskanym w ten sposób mięsem oraz skórami. Policjanci prowadzący dochodzenie jeszcze przed zatrzymaniem mężczyzn zorganizowali trwającą trzy miesiące obserwację. W tym czasie podejrzani przeprowadzili 11 polowań, podczas których zabili osiem jaguarów, 13 kapibar oraz 10 pekari. Wśród siedmiu zatrzymanych oprócz wspomnianego dentysty znalazł się lekarz, pracownik sądu, rolnik, strażnik więzienny oraz elektryk.

Czytaj także:

Nielegalnie zabili lwa górskiego. Wpadli, bo pochwalili się w mediach społecznościowych