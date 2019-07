19-letni Brytyjczyk wspiął się na najwyższy budynek w Londynie. Jest nagranie

George King jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie publikuje zdjęcia i filmy, za pomocą których dokumentuje swoje wspinaczki. 19-letni Brytyjczyk określa się mianem kaskadera. Nastolatek trafił na pierwsze strony gazet, ponieważ postanowił wspiąć się na znajdujący się w Londynie wieżowiec The Shard. – Poczułem natychmiastową potrzebę, by wspiąć się na ten budynek – powiedział George King. Mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami Evening Standard stwierdził, że aktywności związane ze wspinaniem można podzielić na kilka etapów. Pierwszy to okres przygotowawczy. Drugi to rozpoczęcie wyzwania, a ostatni to „wspaniałe poczucie osiągnięcia celu”.

Na miejscu pojawiła się policja. – Mężczyzna, który wspiął się na budynek został zatrzymany przez funkcjonariuszy – powiedział rzecznik Real Estate Management. Policjanci nie zdecydowali się aresztować Kinga. 19-latek nie jest pierwszą osobą, która próbowała wspiąć się na budynek. W 2013 roku chciała to osiągnąć grupa sześciu kobiet powiązanych z Greenpeacem.

Czytaj także:

Stylizacje tenisistek na Wimbledonie. Serena Williams zaskoczyła