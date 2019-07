Von der Leyen: Musi istnieć przejrzysty mechanizm opisujący stan praworządności w państwach UE

Ursula von der Leyen została kandydatką Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Niemka od 2013 roku sprawuje funkcję ministra obrony. Tydzień po nominacji na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen publicznie ogłosiła swoje playn. Jak podaje „Sueddeutche Zeitung”, najpierw rozmawiała z europejskimi socjaldemokratami. Później niemiecka minister obrony przedstawiła się liberałom w Parlamencie Europejskim. Von der Leyen powiedziała, że ​​chce uczynić neutralność klimatyczną jednym ze swoich głównych celów. – Ważne jest wzmocnienie konkurencyjności UE i wykorzystanie możliwości gospodarczych. Jeśli UE stanie się liderem w dziedzinie nowych technologii, może stać się wzorem dla świata – wyjaśniła.

W polityce bezpieczeństwa i obrony von der Leyen zapowiedziała, że nadszedł czas, aby Europa przyjęła większą odpowiedzialność i stała się bardziej aktywna. – Strefa euro i strefa Schengen powinny zostać rozszerzone. Drzwi dla krajów Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich powinny być otwarte, jeśli tylko spełnią warunki – podkreśliła.

Kandydatka na szefową KE zaznaczyła także rolę praworządności w Europie. – Musi istnieć przejrzysty mechanizm opisujący stan praworządności we wszystkich państwach UE. Polegałby on na wzajemnym porównaniu sytuacji we wszystkich krajach Europy – wyjaśniła.