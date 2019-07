Śmierć dziewięciu jeleni na terenie parku. W żołądku jednego z nich znaleziono 4 kg śmieci

Jak podaje BBC, weterynarze przebadali 14 jeleni, które zdechły na terenie parku Nara od marca do czerwca. W żołądkach dziewięciu z nich znaleziono plastikowe torebki oraz opakowania po przekąskach. Rekordzista połknął aż cztery kilogramy takich odpadów.

Turyści łamią zakaz dokarmiania?

Nara to popularne miejsce wśród turystów, a na terenie parku żyje ponad 1200 jeleni wschodnich. Gatunek jest uznawany za dziedzictwo narodowe i znajduje się pod ochroną prawną. Większość z nich żyje na terenie wspomnianego parku, a odwiedzający go mogą karmić zwierzęta specjalnymi, bezcukrowymi krakersami, które nie są pakowane w plastikowe opakowania.

Chociaż na terenie parku obowiązuje zakaz dokarmiania jeleni innymi produktami, to nie wszyscy turyści stosują się do tych przepisów. Rie Maruko z fundacji Nara Deer Preservation przekazał, że wielu z nich zostawia foliowe opakowania po jedzeniu. Zwierzęta zwabione zapachem myślą, że jest to żywność i połykają niebezpieczne dla nich opakowania.