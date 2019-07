Intruz wdarł się na teren Pałacu Buckingham. W rezydencji spała królowa

Informację ekskluzywnie podaje tabloid „The Sun” , na który powołują się także inne portale na Wyspach. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że do zdarzenia doszło o 2 w nocy z środy na czwartek. Nieproszony gość nie tylko sforsował wysoką bramę oddzielającą Pałac Buckingham od przestrzeni publicznej przed nim, ale też dobiegł do drzwi i zaczął się do nich dobijać.

Spacyfikowanie intruza miało zająć policji około czterech minut i podobno wywołało spore poruszenie wśród pałacowej ochrony – doszło bowiem do poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa i początkowo nie było wiadomo, czy mężczyzna nie jest uzbrojony.