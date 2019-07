„Najgorsza pedofilka” wyjdzie z więzienia? „Nienasycony apetyt seksualny”

49-letnia Vanessa George pracowała w żłobku Little Teds. W 2009 roku została skazana za szereg przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jak informuje The Telegraph, matka dwójki dzieci należała do grona pedofilów i wraz ze swoim partnerem Colinem Blanchardem przyznała się do dokonania siedmiu napaści na dzieci. Zdaniem śledczych ofiar mogło być znacznie więcej.

Podczas trwającego procesu George została opisana jako kobieta „z nienasyconym apetytem seksualnym”. Sędzia poinformował, że 49-latka dopiero po siedmiu latach więzienia, będzie mogła starać się o wcześniejsze zwolnienie. Jak podaje The Telegraph, komisja do spraw zwolnień warunkowych stwierdziła, że nie ma przeciwwskazań, by kobieta mogła opuścić areszt.

– To były bardzo poważne przestępstwa. George stanowiła zagrożenie dla małych dzieci. Mam nadzieję, że komisja ds. zwolnień warunkowych jest w pełni przekonana, ​​że ​​kobieta w przyszłości nie będzie stanowić zagrożenia dla żadnego dziecka – podkreślił Harry Fletcher, dyrektor Victims’ Rights Campaign.

