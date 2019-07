Straż przybrzeżna zatrzymała łódź podwodną przemytników. Dramatyczne nagranie podbija sieć

Opisywane wideo zostało nagrane 18 czerwca. Widzimy na nim oficerów straży przybrzeżnej podczas zatrzymania „łodzi podwodnej” przemytników. Cudzysłów bierze się stąd, że chodzi o prymitywną jednostkę, stworzoną metodami chałupniczymi. Tego typu łodzie nie mogą całkowicie zanurzyć się pod wodą, muszą utrzymywać szyb wentylacyjny ponad jej powierzchnią.

Na nagraniu słyszymy, jak straż przybrzeżna w języku hiszpańskim próbuje skontaktować się z przemytnikami. Oficerowie wzywają ich do zatrzymania okrętu i otwarcia włazu. Jeden z nich, niczym na filmach akcji, przeskakuje ze swojej jednostki na zewnętrzny pokład uciekającej „łodzi podwodnej”. Po chwili właz otwiera się, a z jej wnętrza wychodzą członkowie załogi.

Według podawanych przez służby informacji, we wnętrzu okrętu przewożono narkotyki warte 569 milionów dolarów (około 2,156 miliarda złotych). Łącznie, od maja do lipca tego roku, amerykańska straż przybrzeżna przechwyciła na wschodnim Pacyfiku 39 ton kokainy i blisko 450 kilogramów marihuany. W czwartek 12 lipca podczas wyładowywania zarekwirowanych narkotyków obecny był wiceprezydent Mike Pence. Chwalił odwagę funkcjonariuszy straży przybrzeżnej i zapewniał, że swoją pracą przykładają się do ochrony życia obywateli Stanów Zjednoczonych.