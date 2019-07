Siedziba telewizji 112 Ukraina ostrzelana z granatnika

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy bada sprawę ostrzelania siedziby prywatnej stacji 112 Ukraina w Kijowie. W ataku przy użyciu granatnika zniszczeniu uległa fasada budynku. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Zamachowiec porzucił swoją broń i zbiegł.

Właścicielem kanału 112 Ukraina jest otwarcie prorosyjski deputowany ukraińskiego parlamentu, Taras Kozak. To członek ugrupowania Opozycyjna Platforma – Za Życie, które wywodzi się z Partii Regionów. Przypomnijmy, iż była to partia byłego już prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, który po wydarzeniach Majdanu uciekł do Rosji. Opozycyjna Platforma jest jawnie popierana przez Rosję.

Ehor Benkendorf, szef stacji, wezwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do niezwłocznego potępienia ataku. Chce zapewnień, że na Ukrainie nie wolno używać przemocy w stosunku do mediów. Jeszcze przed ostrzelaniem redakcji, do 112 Ukraina docierały różnego rodzaju pogróżki, a dziennikarze prosili policję o ochronę przed „nacjonalistycznymi radykałami”.

W związku z atakiem stacja zrezygnowała z wyświetlania kontrowersyjnego filmu, wyreżyserowanego przez Olivera Stone'a. Dokument na temat Ukrainy zawiera m.in. wypowiedzi Władimira Putina oraz ukraińskiego polityka Wiktora Medwedczuka, przyjaciela prezydenta Rosji. Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko określi wspomniany film jako rosyjską propagandę i zapowiedział przesłuchania osób, które przyczynią się do jego emisji.