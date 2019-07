Nauczycielka skazana na 20 lat więzienia za seks z swoim 13-letnim uczniem. „Jesteś coraz bardziej seksowny”

Brittany Zamora została aresztowana w 2018 roku po tym, jak rodzina ofiary zgłosiła sprawę na policję. Przyrodnia mama 13-latka odkryła w jego telefonie sugestywne wiadomości o tematyce seksualnej, które wysyłała do niego wówczas 27-letnia nauczycielka. Pisała m.in., że „jest się dla niej coraz bardziej seksowny” czy że „chce go bez ograniczeń każdego dnia” . „Gdybym mogła zrezygnować z pracy i uprawiać z tobą seks przez cały dzień, zrobiłabym to” – to jeden z SMS-ów, wysłanych przez kobietę do nastolatka.

Z dokumentów sądowych wynika, że 27-latka i 13-latek uprawiali seks na tyłach klasy, podczas gdy reszta uczniów oglądała film edukacyjny. Mieli też to robić, podczas gdy inny z uczniów pilnował pod drzwiami, czy ktoś nie idzie.

Podczas zeznań Zamora powiedziała, że „jest dobrą i szczerą osobą, która popełniła błąd i bardzo tego żałuje” . – Żyłam szanując i starając się przestrzegać każdego prawa. Nie jestem zagrożeniem dla społeczeństwa – podkreślała. Dodała, że jej zachowanie odbiegało od jej charakteru i chciałaby iść na terapię oraz rozpocząć nową karierę zawodową.

Po przesłuchaniu adwokat Zamoru zasugerowała, że 13-letni student nie był niewinny w całej sytuacji. – To nie odbywało się pomiędzy Zamorą a dzieckiem, a między Zamorą a nastolatkiem – mówiła dziennikarzom Belen Olmeda Guerra.

Zamora skazana została na 20 lat więzienia z dożywotnią karą w zawieszeniu. Znajdzie się także w spisie przestępców seksualnych.