Słowacy surowi dla pseudokibiców Cracovii. Pierwsze wyroki po bójce w Bratysławie

Identyczny wyrok jak trzech polskich chuliganów usłyszało czterech kiboli Ajaksu Amsterdam. Po bijatyce w samym centrum Bratysławy policja zatrzymała łącznie 107 osób. 41 z nich było narodowości Polskiej. Wyroki skazujące zapadały w oparciu o przepisy dotyczące udziału w zamieszkach. Rozstrzygnięcia zapadały w trybie przyspieszonym. Niewykluczone, że w tej sprawie doczekamy się jeszcze kolejnych skazanych.

Dlaczego kibole z Bułgarii, Polski i Holandii spotkali się akurat w stolicy Słowacji? Pretekstem okazały się spotkania eliminacyjne Ligi Europy. Polski zespół mierzy się bowiem ze słowackim FC DAC 1904 Dunajská Streda, a Bułgarzy z Sofii grają z drużyną MFK Ružomberok. O ile z Dunajskiej Stredy do Bratysławy jest jeszcze względnie blisko, o tyle fani Lewskiego w poszukiwaniu okazji do bójki musieli przemierzyć już pół Słowacji. A co dopiero powiedzieć o kibolach Ajaksu, których zespół nie gra nawet w tych rozgrywkach.