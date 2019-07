Najdziwniejsze zwierzęta na świecie. Zaskakują nie tylko wyglądem

Może nam się wydawać, że wiemy wiele o tym, co pływa w wodach lub wędruje po lądzie. Prawda jest jednak taka, że istnieje wiele gatunków, o których większość ludzi nigdy nawet nie słyszała. Zwierzęta przedstawione w rankingu portalu The Richest to częściowo podgatunki zwierząt, które już znamy. Niektóre z nich zaskakują nie tylko wyglądem, ale również nazwami, które wymyślili kreatywni naukowcy. Gatunki uwzględnione w zestawieniu raczej różnią się od tych, które spotykamy na co dzień. Część z nich żyje wyłącznie w naturalnym środowisku, inne z kolei można spotkać w ogrodach zoologicznych.

1. Królik Angora

Długowłosy królik domowy. Osoby hodujące takiego osobnika muszą dbać o właściwą pielęgnację, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do spilśniania okrywy włosowej.



2. Wenezuelska ćma pudel

Gatunek odkryty w 2009 roku. Te nietypowe ćmy można spotkać jedynie w Wenezueli.



3. Kapturnik morski

Krewny foki, którego sierść jest pokryta plamami. Nad nosem samców znajduje się worek skórny, który jest połączony z jamą nosową.



4. Moloch straszliwy

Niewielka jaszczurka żywiąca się mrówkami. Na jej ciele znajdują się sterczące pionowe łuski.



5. Wyrak upiorny

Dzięki długim nogom może skakać na odległość nawet sześciu metrów. Prowadzi nocny tryb życia i śpi z jednym okiem otwartym.



6. Gwiazdonos amerykański

Owadożerny ssak z rodziny kretowatych. Występuje w Ameryce Północnej, a jego ryjek składa się z dwóch mięsistych wyrostków.



7. Cyweta afrykańska

Drapieżny ssak z rodziny wiwerowatych. Odżywia się roślinami i drobnymi zwierzętami.



8. Ryjkonosowate

Mają silnie wydłużone, ruchliwe ryjki. Osiągają od 10 do 30 cm długości.



9. Agama kołnierzasta

Gatunek jaszczurki, który występuje na terenie Australii i Nowej Gwinei. Jest bardzo ruchliwa i biega na tylnych odnóżach.



10. Babirussa

Parzystokopytny ssak z rodziny świniowatych. Osiąga wagę nawet do 100 kg.