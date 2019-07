Odrzuciła chłopaka przy jego kolegach. Wtedy ją zaatakował

Informację o zdarzeniu przekazał serwis Manchester Evening News. 18-letnia Gabrielle Walsh w ostatni weekend bawiła się w jednym z klubów w centrum miasta. Po imprezie wracała do domu w towarzystwie swojego przyjaciela, Kyle'a McKeown'a. Wtedy w pobliżu pojawiło się trzech mężczyzn. – Zdjęłam buty, a wtedy jeden z tych gości podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się moje stopy. Powiedziałam, że w porządku i próbowałam iść dalej. Wtedy oni zaczęli iść obok i próbowali do nas zagadywać – wyjaśniła 18-latka w rozmowie z mediami.

„Nie jestem zainteresowana”

Walsh i McKeown nie byli zachwyceni towarzystwem nieznajomych. Po chwili 18-latka zwróciła się w kierunku mężczyzny, który zachwycał się jego stopami i powiedziała: „Przepraszam, nie jestem zainteresowana” . Ten zareagował złością, najpierw zwracając się do McKeown'a nazywając go „okularnikiem”. Po chwili zaatakował 18-latkę, która upadła na ziemię i straciła przyjemność. – Gdy się obudziłam widziałam, że we trzech zaatakowali Kyle'a – wyjaśniła nastolatka. Po chwili napastnicy uciekli. Nastolatkowie dzięki pomocy świadków trafili do szpitala.

Walsh ma mocno opuchnięte oko, a zdjęcia obrażeń 18-latki opublikowała na Facebooku jej przyjaciółka. Zdarzenie zostało już zgłoszone na policję a znajomi Walsh i McKeowna'a proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości napastników. 18-latka zeznała, że mężczyzna, który ją popchnął, miał jasną karnację oraz mógł mieć od 20 do 30 lat. – To był agresywny i niesprowokowany atak na młodą dziewczynę, która po prostu się broniła. Jesteśmy zdeterminowani, by znaleźć odpowiedzialnych za ten atak – zadeklarowała inspektor Cherie Buttle.

