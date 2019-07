Szturm na Strefę 51. Milion internautów zapowiada atak na bazę. Jest reakcja Pentagonu

Ponad milion osób zapowiedziało swój udział, a kolejny milion bacznie obserwuje poczynania internautów umawiających się na Facebooku. Jeżeli potwierdzą się deklaracje firmy Area15, całość ma być także transmitowana na żywo przy pomocy profesjonalnych kamer. Coś, co zaczynało się jako dowcip, powoli przybiera rozmiary, nad którymi ciężko będzie komukolwiek zapanować. Zwłaszcza, że wśród osób zgłaszających chęć ataku na Strefę 51 nie brakuje wyznawców teorii spiskowych, według których rząd USA faktycznie przetrzymuje tam przybyszów z obcych planet, albo przynajmniej ich technologię.

Pentagon jest gotowy

Wokół zaplanowanego na 20 września szturmu na Strefę 51 zrobiło się już takie zamieszanie, że o komentarz Pentagonu zaczęły zwracać się także poważne media w USA. Rzeczniczka sił powietrznych zapewniała, że znajdująca się w Nevadzie baza wojskowa to jedynie „otwarty poligon dla amerykańskiego lotnictwa”. W rozmowie z „Washington Post” starała się też zniechęcić ewentualnych śmiałków, którzy zbyt poważnie potraktują internetowe zachęty. Zapowiedziała, że wojsko będzie przygotowane na wszelkie możliwe scenariusze. – Siły powietrzne USA zawsze są gotowe chronić Amerykę i jej własność – podkreślała.

Plan „bitwy” i festiwal memów

O tym, że całe wydarzenie należy mimo wszystko traktować jako żart, przekonuje nas już sam jego opis. „Jeżeli zrobimy »Naruto run«, będziemy poruszać się szybciej niż ich pociski. Zobaczmy ufoków (lets see them aliens)” – czytamy w opisie. Jeden z internautów przygotował też plan bitwy. Uczestnicy wydarzenia zostaną podzieleni na trzy grupy. W pierwszym szeregu pobiec mają berserkerzy, wzmocnieni napojami energetycznymi Monster. Będą stanowić tarczę dla drugiej grupy – miotaczy kamieni. Wspólnie odwrócą uwagę od dwóch batalionów biegaczy (Naruto runners), którzy w stylu znanym z popularnej japońskiej kreskówki przebiegną sprintem na teren bazy i uwolnią znajdujących się tam kosmitów. Oprócz tego typu „planów”, uczestnicy wydarzenia publikują też tysiące memów. Choćby już tylko z tego powodu warto było tworzyć całe wydarzenie. W galerii na początku tekstu zebraliśmy kilkadziesiąt najciekawszych i najzabawniejszych naszym zdaniem przykładów. Należy tutaj podkreślić, że jest to jedynie kropla w morzu.

Czym jest Strefa 51

Strefa 51, nazywana w USA Area 51, Dreamland oraz oficjalnie Air Force Flight Test Center, Detachment 3, to słynna amerykańska baza wojskowa, zlokalizowana od 1955 roku w stanie Nevada. Placówka leży na pustyni, niedaleko wyschniętego jeziora Groom. Posiada jeden z najdłuższych na świecie pasów startowych, a znajdująca się nad nią przestrzeń powietrzna (wielkości Szwajcarii) uznawana jest za najlepiej strzeżoną w całych Stanach Zjednoczonych. Aż do 2001 roku rząd USA trzymał się wersji, że Strefa 51 to tylko miejska legenda. CIA potwierdziło jej istnienie dopiero w 2013 roku. Według licznych teorii spiskowych, w bazie w Nevadzie przetrzymywane są pozaziemskie formy życia, nad którymi amerykańscy naukowcy od dekad prowadzą tajne badania.

