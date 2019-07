Ryzykują życiem, by zrobić efektowne selfie. Pozują w pobliżu lądujących samolotów

Pas lotniska na wyspie Skiatos jest bardzo wąski i ma nieco ponad 1600 metrów długości. Co więcej, jest położony blisko brzegu Morza Śródziemnego, co dodaje mu atrakcyjności. Wiedzą o tym amatorzy selfie, którzy ryzykują zdrowiem i życiem, by uzyskać idealne ujęcie.