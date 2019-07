Bójka na plaży z udziałem kilkunastu turystów. Jeden okładał przeciwników metalową rurką

Sceny jak z Dzikiego Zachodu rozegrały się na jednej z plaż w Hiszpanii. Nie do końca wiadomo, co było przyczyną zajścia, do którego doszło w miniony weekend, choć kłótnia dotyczy pieniędzy. Na filmie widać za to efekt końcowy – bójkę między kilkunastoma mężczyznami, w której każdy chwyt jest dozwolony. I tak widzimy turystów walczących ze sobą na pięści i kopnięcia, ale też takiego, który okłada innych metalową rurką.

Awantura nie pozostała bez wpływu na komfort odpoczynku pozostałych osób – mężczyźni nie zwracali bowiem uwagi na leżących obok na ręcznikach ludzi i tratowali ich, uciekając przed sobą. Pozostali plażowicze w końcu zaczęli rozstępować się w popłochu, zostawiając krewkim Brytyjczykom miejsce.

Do kłótni doszło na plaży La Barceloneta. Jak podają brytyjskie media, w tym miejscu często dochodzi do napięć nie tylko między turystami, ale też między przyjezdnymi i lokalnymi mieszkańcami, którzy narzekają na skutki masowej turystyki.