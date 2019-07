Wrzucił 5-letniego syna do oceanu. Tłumaczył, że chce nauczyć go pływać

O zdarzeniu, do którego doszło na Florydzie, poinformował Fox News. 37-letni John Bloodsworth z Daytona Beach wybrał się w poniedziałek ze swoim synem na jedną z plaż nad Oceanem Atlantyckim. Świadkowie zeznali później, że mężczyzna pił piwo, a następnie wrzucił chłopca do oceanu. Chociaż dziecko było najwyraźniej przerażone i płakało, to ten kazał mu samodzielnie pływać.

Ślizgał się na molo

Znajdujący się w pobliżu ludzie wezwali policję, ponieważ chłopiec miał problem z utrzymaniem się na powierzchni. Jego ojciec zdawał sobie nic z tego nie robić. Zamiast wyciągnąć syna z wody, wyszedł na pobliskie molo i zaczął skakać z niego do wody. Dzięki reakcji ludzi obecnych na plaży udało się wyciągnąć dziecko na brzeg. Chłopcu nie grozi już niebezpieczeństwo, a funkcjonariusze oddali go pod opiekę matki.

Bloodsworth trafił do aresztu. Po zatrzymaniu przez policję stwierdził, że „idzie do więzienia za bycie niesamowitym” . Dodał, że nie mógł znaleźć lepszego miejsca, by nauczyć syna pływać. Postawiono mu zarzut znęcania się nad dzieckiem, co groziło obrażeniami fizycznymi oraz psychicznymi.

Jak przekazał The Daytona Beach News-Journal, pływanie w miejscu, gdzie 37-latek wrzucił swojego syna do wody, było zabronione, ponieważ w pobliżu znajduje się molo. Co więcej, tego dnia na dyżurze nie przebywał żaden ratownik oraz istniało umiarkowane ryzyko prądów, które mogły porwać chłopca. Bloodsworth został zwolniony z aresztu po wpłaceniu 1,5 tys. dolarów kaucji.