Trump: Amerykański okręt wojenny zestrzelił irańskiego drona w Cieśninie Ormuz

Amerykański okręt wojenny USS Boxer zestrzelił irańskiego drona w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump pochwalił wojskowych i wyjaśnił, że bezzałogowiec zbliżył się do amerykańskiej jednostki na odległość niecałego kilometra i „zagrażał bezpieczeństwu statku i jego załogi”. – Dron został błyskawicznie zniszczony – poinformował prezydent USA. – To kolejna prowokacyjna, wroga akcja Iranu na wodach międzynarodowych – stwierdził Trump. Przywódca podkreślił, że jego kraj zastrzega sobie „prawo do obrony ludzi, obiektów i interesów”. Prezydent USA wezwał „ wszystkie narody do potępienia irańskich prób zakłócenia swobody żeglugi i globalnego handlu”. Irańskie MSZ podało, że nie posiada żadnych informacji o tym, jakoby należący do państwa dron został stracony w rejonie cieśniny Ormuz.

Wojna tankowców

Sytuacja w Zatoce Perskiej zaczyna coraz bardziej przypominać tak zwaną „Wojnę tankowców”, która toczyła się w tym regionie w latach 1984 i 1988 między Iranem i Irakiem. Polegała ona na wzajemnych atakach na instalacje naftowe i tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz. Sytuacja zaogniła się, gdy rakiety wystrzelone z irackiego myśliwca Mirage, trafiły przez pomyłkę w amerykańską fregatę USS Stark, zabijając 37 marynarzy. Eskortowała ona należące do Kuwejtu tankowce, przewożące ropę z Iraku. W odpowiedzi na amerykańskie, brytyjskie, francuskie, a także radzieckie okręty eskortujące tankowce Iran zaminował Cieśninę Ormuz. Wojna zakończyła się miesiąc po zestrzeleniu przez amerykański krążownik USS Vincennes samolotu pasażerskiego irańskich linii lotniczych, w wyniku czego zginęło 290 osób. Amerykanie omyłkowo uznali samolot pasażerski za irański myśliwiec F-14.

Strategiczna cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim. Przepływają przez nią tankowce transportujące ropę naftową z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dostawy z regionu GULF stanowią jedną trzecią całkowitych dostaw ropy trafiającej na zagraniczne rynki. Eksperci uważają, że krótkotrwała blokada cieśniny nie powinna wpłynąć na znaczny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach. Wynika to z faktu, że kraje posiadają zapasy strategiczne surowca.