Od ponad 20 lat nie ma nogi. Twierdzi, że swoje zdjęcie znalazł... na paczce papierosów

60-latek pochodzący z Albanii mieszka obecnie w Metz. W 1997 roku ucierpiał podczas strzelaniny w swojej ojczyźnie, a lekarze musieli amputować mu nogę. Jego historia być może nigdy nie przedostałaby się do mediów gdyby nie zdarzenie, o którym opowiedziała jego córka. Kobieta w rozmowie z „Le Républicain Lorrain” powiedziała, że jej brat wrócił ostatnio z Luksemburga. – W milczeniu rzucił dużą paczkę papierosów na stół. Byliśmy zszokowani – przyznała córka 60-latka. Okazało się, że na opakowaniu znalazło się zdjęcie nogi ich ojca razem z napisem: „Palenie zatyka twoje tętnice”. – To naszego ojca. Jego blizny są charakterystyczne – dodała.

Unijni urzędnicy zaprzeczają

Mężczyzna, który nie zgodził się na podanie swojego nazwiska, powiedział, że nigdy nie wyraził zgody na użycie tego zdjęcia. Twierdzi, że mogło zostać zrobione podczas jego wizyty w szpitalu w ubiegłym roku, kiedy to przyszedł na przymiarkę protezy. Podobnego zdania jest prawnik rodziny, Antoine Fittante. Twierdzi, że użyte zdjęcie z pewnością przedstawia ciało jego klienta. – Każda blizna jest specyficzna, unikalna. Mężczyzna ma nawet ślady po oparzeniach na każdej nodze. Żaden ekspert nie będzie miał problemów ze zidentyfikowaniem zdjęcia – stwierdził prawnik. Dodał, że napisał już pismo do szpitala z prośbą o wyjaśnienie, jak zdjęcia trafiły na paczki papierosów.