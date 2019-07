4-latka zgwałcona w McDonald's? Jej dramat miał rozegrać się w toalecie

O zdarzeniu, jakie miało miejsce we wtorek w amerykańskim Midwest City, poinformował Fox News. Grupa dzieci z przedszkola razem z opiekunami pojechała do restauracji McDonald's. Podczas obiadu jedna z dziewczynek poszła do łazienki. Gdy przez dłuższy czas nie wracała, jeden z opiekunów poszedł do toalety sprawdzić, czy wszystko w porządku.

Dotykał ją członkiem?

Drzwi do łazienki były zamknięte, więc opiekun postanowił zapukać. Wtedy ze środka wyszedł mężczyzna, który uniósł swoje dłonie i powiedział: „Ja tylko myłem ręce”. W kabinie znajdowała się także 4-latka, która powiedziała opiekunowi, że mężczyzna dotykał jej miejsce intymne dłońmi oraz swoim członkiem. Na miejsce wezwano policję, a funkcjonariusze przewieźli 37-letniego Joshuę Kabatrę do aresztu.

Kabatra zeznał, że poczuł się źle i postanowił skorzystać z łazienki. Z jego relacji wynika, że drzwi były otwarte, a na sedesie siedziała 4-latka. Wówczas zwymiotował do zlewu, umył ręce i wyszedł. Dochodzenie ma wykazać, co zdarzyło się w toalecie. Wiadomo jedynie, że mężczyzna nie został zwolniony z aresztu.