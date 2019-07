Zabiła 19-latkę i wycięła dziecko z jej brzucha. Udawała, że to jej własne

Jak podaje Fox News, sprawa dotyczy 46-letniej Clarisy Figueroa oraz jej 26-letniej córki Desiree. Mieszkające w Chicago kobiety w ubiegłym roku przeżyły rodzinną tragedię po tym, jak zmarł 20-letni syn Clarisy. W październiku krewni usłyszeli jednak radosną nowinę – 46-latka spodziewała się dziecka. Bliscy Clarisy byli zaskoczeni tą informacją, ponieważ kobieta wcześniej poddała się zabiegowi podwiązania jajowodów. Ta jednak uwiarygodniała swoją ciążę udostępniając na Facebooku zdjęcia z USG oraz przedszkola, jakie wybrała dla dziecka. Gdy termin „rozwiązania” zaczął się zbliżać, rozpoczęła poszukiwania kogoś, kogo dziecko mogłaby uznać za własne.

Dziecko zmarło w szpitalu

Figueroa poznała na forum dla przyszłych matek 19-letnią Marlenę Ochoa-Lopez. Po raz pierwszy spotkały się na początku kwietnia bieżącego roku. Pod koniec miesiąca nastolatka została zaproszona do domu 46-latki pod pretekstem wręczenia prezentu w postaci ubranek dla niemowlęcia. Prokuratorzy prowadzący dochodzenie w sprawie ustalili, że podczas, gdy Desiree pokazywała ciężarnej zdjęcia swojego zmarłego brata, Clarisa zakradła się do nastolatki, udusiła ją kablem i wycięła dziecko z jej brzucha. Następnie zwłoki nastolatki przeniosła do kontenera na śmieci. Chwilę później 26-latka zadzwoniła na pogotowie twierdząc, że dziecko jej matki nie oddycha. Niemowlę zostało przewiezione do szpitala, ale zmarło 14 maja.

Po tym, jak wyszło na jaw, że dziecko nie należało 46-latki i jej córki, obie kobiety trafiły do aresztu. W czwartek usłyszały zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, porwania, rozczłonkowania ludzkiego ciała oraz ukrycia zwłok. Partner Clarisy został z kolei oskarżony o pomoc w sprzątaniu miejsca zbrodni. Teraz cała trójka oczekuje na proces w sprawie.